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В Орловской области вновь перераспределят полномочия между органами государственной власти и органами местного самоуправления

Последние, как выяснилось, не всегда справляются с новыми обязанностями.

Этот вопрос был поднят на заседании комитета по местному самоуправлению и регламенту. Специалисты управления ЖКХ, топливно-энергетического комплекса заверили, что полномочия по утверждению техзаданий на разработку инвестпрограмм организаций коммунального комплекса лучше вернуть от департамента обратно в районные муниципалитеты. Так как каждый район уникален и вопросы нужно решать на местах. А вот в сфере архитектуры и градостроительства эксперимент проходит удачно, отметили специалисты.
Юрий Кириенков, начальник управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области: «Полномочия нужно сохранять, передавать их ни в коем случае нельзя. Дело в том что, конечно, специалистов не хватает. Уровень компетенции специалистов мы, как управление, пытаемся поднять: мы проводим семинары, встречи, делаем объезды районов».
Конкретного решения члены комитета пока не приняли. Ситуация будет дальше контролироваться, в том числе для того, чтобы выработать новые механизмы решения проблемы с перераспределением полномочий между муниципалитетами и органами государственной власти.


Антон Киселёв
20 января 2017 года

 


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