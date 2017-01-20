Новости версия для печати В Орловской области вновь перераспределят полномочия между органами государственной власти и органами местного самоуправления Последние, как выяснилось, не всегда справляются с новыми обязанностями.



Этот вопрос был поднят на заседании комитета по местному самоуправлению и регламенту. Специалисты управления ЖКХ, топливно-энергетического комплекса заверили, что полномочия по утверждению техзаданий на разработку инвестпрограмм организаций коммунального комплекса лучше вернуть от департамента обратно в районные муниципалитеты. Так как каждый район уникален и вопросы нужно решать на местах. А вот в сфере архитектуры и градостроительства эксперимент проходит удачно, отметили специалисты.

Юрий Кириенков, начальник управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области: «Полномочия нужно сохранять, передавать их ни в коем случае нельзя. Дело в том что, конечно, специалистов не хватает. Уровень компетенции специалистов мы, как управление, пытаемся поднять: мы проводим семинары, встречи, делаем объезды районов». Конкретного решения члены комитета пока не приняли. Ситуация будет дальше контролироваться, в том числе для того, чтобы выработать новые механизмы решения проблемы с перераспределением полномочий между муниципалитетами и органами государственной власти.





Антон Киселёв

20 января 2017 года







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