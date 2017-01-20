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В орловском Аграрном университете прошел региональный этап Всероссийской олимпиады по физике

Более сотни умников и умниц из разных школ области приехали в Орел, чтобы продемонстрировать свои знания.

Стать площадкой для проведения состязаний такого уровня и по такому сложному предмету как физика престижно и очень ответственно.

Торжественное открытие олимпиады затягивать не стали: прозвучали краткие слова приветствия и пожелание удачи. Первый этап - теоретический. В аудиториях университета ребятам нужно было ответить на вопросы не только в рамках школьной программы, но и показать более глубокие знания предмета.

Второй этап - практический. Здесь необходимо не только знания, но и творческий подход. Для учеников 7 и 8 классов, они, кстати, впервые принимают участие в олимпиаде, задания были скорее из разряда занимательной физики. А самые сложные варианты были предложены, конечно, будущим выпускникам.
Ирина Зубова, председатель жюри, заведующая кафедрой физики Орловского ГАУ им. Н.В. Парахина: «Существует определенный критерий оценок этого авторского варианта. Мы учитываем и творческое начало всех ребят, мы подходим неординарно, не просто чисто формально».
На базе орловского Агроуниверситета традиционно проводятся научные форумы и состязания по самым разным направлениям и всегда их организация находится на высоком уровне. Олимпиада по физике не стала исключением.
Светлана Островецкая, учитель физики лицея №28 г. Орла, секретарь жюри: «У нас был очень сложный второй тур – это эксперимент, это всегда оборудовании, это всегда подготовка к этому туру со стороны комиссии, сто стороны членов жюри, и со стороны, конечно, тех людей, которые отвечают за доставку оборудования и его настройку»
Региональный этап Всероссийской олимпиады по физике завершен. По мнению жюри, все ребята продемонстрировали достаточно высокий уровень знаний. В число победителей вошли лучшие из лучших. Именно им предстоит отстаивать честь области уже на Всероссийском этапе.


Оксана Гранн
20 января 2017 года

 


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