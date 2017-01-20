Новости версия для печати 9 300 преступлений совершено в Орловской области в минувшем году Эта цифра меньше, чем была годом ранее, на 20 процентов. Однако это не повод расслабиться. О результатах деятельности своих подчиненных отчитался главный полицейский области. В своем докладе Юрий Савенков упомянул: год выдался непростым, но за работу своих сотрудников ему не стыдно.



Главной сложностью для региональных органов правопорядка были масштабные структурные изменения, затронувшие всю систему МВД.

Юрий Савенков, начальник УМВД РФ по Орловской области: «В структуру федеральной службы войск Национальной гвардии переданы подразделения лицензионно-разрешительной работы, вневедомственной охраны, ОМОН и СОБР. Из упраздненных территориальных подразделений УФМС и ФСКН в структуре УМВД сформированы управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков и управление по вопросам миграции». Несмотря на объективные сложности, полицейским не просто удалось обеспечить правопорядок, но и поднять его на небывалый уровень.

Юрий Савенков, начальник УМВД РФ по Орловской области: «Во взаимодействии с прокуратурой области решались задачи укрепления учетно-регистрационной дисциплины, и сегодня есть все основания заявить, что имеющаяся статистика в основном отражает реальную картину преступности. Количество зарегистрированных преступлений снизилось на 20 процентов и составило 9 313. Начиная с 1993 года, в 2016 году уровень преступности самый низкий». На убыль в 2016-м пошла и дорожная аварийность. На днях Юрий Савенков отметил наградами и новыми званиями тех из сотрудников ГИБДД, кто приложил больше усилий к улучшению результатов.

Юрий Савенков, начальник УМВД РФ по Орловской области: «В результате удалось снизить количество ДТП на дорогах области на 14,5%, погибших в них граждан на 12,9%, пострадавших – на 15,3%». За год полицейским пришлось обеспечивать соблюдения законности при проведении 899 массовых мероприятий. Областная власть оценивала работу полицейских в свете знаковых для Орловщины событий.

Александр Бударин, первый заместитель губернатора, председатель правительства области: «На Орловщине это был год 450-летия города Орла, состоялся исторический визит патриарха Кирилла, огромный интерес вызвало открытие первого в России памятника царю Ивану Грозному. В этой ситуации сотрудники полиции во взаимодействии с другими силовыми структурами действовали слажено и оперативно». Доверие и благодарность от лица народных избранников полицейским выразил и председатель Облсовета Леонид Музалевский.



Несмотря на стабилизацию криминогенной обстановки, сидеть без дела орловским полицейским не приходилось. В ведении следственных органов УМВД за год было около 8 400 уголовных дел.





Иван Суверин

20 января 2017 года







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