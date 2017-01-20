Сегодня днем жильцы дома 153 по Московскому шоссе сообщили на пульт 112 о хлопке газа в соседней квартире

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пятница
20.01.2017
21:19:49
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Сегодня днем жильцы дома 153 по Московскому шоссе сообщили на пульт 112 о хлопке газа в соседней квартиреПрибывшие на место спасатели выяснили, что внутридомовая газовая сеть в порядке, а источником ЧП стал баллончик емкостью 300 миллилитров для подзарядки походных газовых плиток.
Никто из людей не пострадал. Последствиями вспышки стали выбитое стекло и закопченный потолок на балконе. Пожарные настоятельно просят продавцов подобных баллонов тщательнее инструктировать своих покупателей.
Иван Суверин
20 января 2017 года
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