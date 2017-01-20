Новости версия для печати Сегодня днем жильцы дома 153 по Московскому шоссе сообщили на пульт 112 о хлопке газа в соседней квартире Прибывшие на место спасатели выяснили, что внутридомовая газовая сеть в порядке, а источником ЧП стал баллончик емкостью 300 миллилитров для подзарядки походных газовых плиток.



Никто из людей не пострадал. Последствиями вспышки стали выбитое стекло и закопченный потолок на балконе. Пожарные настоятельно просят продавцов подобных баллонов тщательнее инструктировать своих покупателей.





Иван Суверин

20 января 2017 года







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