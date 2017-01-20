Новости версия для печати Сегодня на заседании Президиума областного Совета была назначена дата следующей сессии народных избранников В первый раз в этом году, но уже восьмой - в текущем созыве депутаты Орловского областного совета народных депутатов соберутся 27 января в 10 часов утра.



В повестке у народных избранников будет 24 вопроса. Обсудят бюджет на 2017 год, регулирование производства алкогольной продукции, жильё для детей сирот и результаты работы полиции за 2016 год.





Антон Киселёв

20 января 2017 года







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