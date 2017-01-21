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суббота
21.01.2017
10:16:57
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Вниманию водителей!В связи с проведением массового мероприятия, в субботу, 21 января, с 00.00 до 15.00 будет запрещена стоянка транспортных средств на площади Ленина.
Стоянка транспортных средств будет запрещена на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора и на участке от ул. Ленина, 36 до площади Ленина.
Орловское Информбюро
21 января 2017 года
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