Новости версия для печати Вниманию водителей! В связи с проведением массового мероприятия, в субботу, 21 января, с 00.00 до 15.00 будет запрещена стоянка транспортных средств на площади Ленина.



Стоянка транспортных средств будет запрещена на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора и на участке от ул. Ленина, 36 до площади Ленина.





Орловское Информбюро

21 января 2017 года







На главную страницу





