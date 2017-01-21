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В России впервые определили так называемый «порог старости» для разных регионов страны

Он напрямую зависит от средней продолжительности жизни.

В Орловской области этот показатель несколько ниже, чем в среднем по стране. Так порог старости для мужчин составляет 59,4 года, для женщин – 67,8. В целом по России этот показатель для мужчин 61,7, а для представительниц прекрасной половины человечества – 68,4. Ученые также составили прогноз на 20 лет вперед. Ожидается, что к 2015 году порог старости в нашем регионе поднимется в среднем на 2-4 года. Данные приводит портал «Известия точка ру».


Орловское Информбюро
21 января 2017 года

 


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