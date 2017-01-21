Очередной факт телефонного мошенничества зафиксирован в Заводском районе Орла

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суббота
21.01.2017
10:16:54
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Очередной факт телефонного мошенничества зафиксирован в Заводском районе Орла30 тысяч незнакомому мужчине отдала 58-летняя орловчанка.
Материнское сердце дрогнуло после того, как ей позвонил якобы сын. Далее разговор шел в отлаженном ключе: лицо повреждено, поэтому нормально говорить абонент не может, но не это должно беспокоить женщину, а уголовное преследование, которое грозит лже-ребёнку.
Мать вначале перевела на чужую банковскую карту крупную сумму денег, и только потом вспомнила, что у сына нет ни автомобиля, ни водительских прав.
Сотрудники органов внутренних дел напоминают: предупреждайте своих пожилых родственников о различных способах мошенничества. Пусть прежде, чем предпринимать какие-либо действия, они позвонят хотя бы участковому.
Вадим Багринцев
21 января 2017 года
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