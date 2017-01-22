В орловской Хореографической школе прошел большой традиционный ежегодный концерт, посвященный зимним праздникам

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воскресенье
22.01.2017
11:08:02
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В орловской Хореографической школе прошел большой традиционный ежегодный концерт, посвященный зимним праздникамШкола по праву считается одной из ведущих в стране, принимает участие в самых разных профессиональных конкурсах и неизменно занимает призовые места. А рождественский концерт один из самых ярких и любимых.
С одинаковым удовольствием девчонки танцуют и в гостях, и дома. Выступать на сцене для них, все равно, что дышать. Буквально на днях, маленькие танцовщицы вернулись из Санкт-Петербурга, где на конкурсе «Наши звезды» получили гран-при.
Юные орловчанки покорили не только северную столицу, но и с успехом выступили в Эстонии и Швеции. И вот состоялся большой концерт в родных стенах. Это давно добрая традиция и возможность показать родителям и новичкам, чему научились.
В этом году Рождественский концерт построен по принципу зимних игр, в которые все любят играть с детства. Лепить снеговиков, кататься на коньках, играть в снежки – оказывается, все это можно протанцевать!
Маргарита Беникова, преподаватель Орловской хореографической школы:
"Наша школа находится на таком высоком уровне, что сейчас мы перешли к начальному профессиональному образованию"
Это значит, что выпускники выходят готовыми продолжать образование в любом высшем хореографическом заведении страны. А еще ежедневный успех - это большой сплав труда педагогов, самих учеников и, конечно, родителей, которые всегда в жизни школы принимают самое живое участие. Здесь с детства учат быть первыми.
Эва Стасюлевич
22 января 2017 года
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