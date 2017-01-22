Новости версия для печати В орловской Хореографической школе прошел большой традиционный ежегодный концерт, посвященный зимним праздникам Школа по праву считается одной из ведущих в стране, принимает участие в самых разных профессиональных конкурсах и неизменно занимает призовые места. А рождественский концерт один из самых ярких и любимых.



С одинаковым удовольствием девчонки танцуют и в гостях, и дома. Выступать на сцене для них, все равно, что дышать. Буквально на днях, маленькие танцовщицы вернулись из Санкт-Петербурга, где на конкурсе «Наши звезды» получили гран-при.

Ирина Гречкина, преподаватель Орловской хореографической школы: «На каких бы конкурсах мы не бывали, всегда члены жюри отмечают нашу школу, уровень классического танца нашей школы, всегда отмечают уникальность детей, преподавателя. Без ложной скромности я могу сказать, что наша школа, одна из лучших школ России». Юные орловчанки покорили не только северную столицу, но и с успехом выступили в Эстонии и Швеции. И вот состоялся большой концерт в родных стенах. Это давно добрая традиция и возможность показать родителям и новичкам, чему научились.



В этом году Рождественский концерт построен по принципу зимних игр, в которые все любят играть с детства. Лепить снеговиков, кататься на коньках, играть в снежки – оказывается, все это можно протанцевать!



Маргарита Беникова, преподаватель Орловской хореографической школы: Это значит, что выпускники выходят готовыми продолжать образование в любом высшем хореографическом заведении страны. А еще ежедневный успех - это большой сплав труда педагогов, самих учеников и, конечно, родителей, которые всегда в жизни школы принимают самое живое участие. Здесь с детства учат быть первыми. "Наша школа находится на таком высоком уровне, что сейчас мы перешли к начальному профессиональному образованию"Это значит, что выпускники выходят готовыми продолжать образование в любом высшем хореографическом заведении страны. А еще ежедневный успех - это большой сплав труда педагогов, самих учеников и, конечно, родителей, которые всегда в жизни школы принимают самое живое участие. Здесь с детства учат быть первыми.





Эва Стасюлевич

22 января 2017 года







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