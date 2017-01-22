Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


воскресенье
22.01.2017
11:08:02
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести. Орёл
Вести. Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В орловской Хореографической школе прошел большой традиционный ежегодный концерт, посвященный зимним праздникам

Школа по праву считается одной из ведущих в стране, принимает участие в самых разных профессиональных конкурсах и неизменно занимает призовые места. А рождественский концерт один из самых ярких и любимых.

Орловская хореографическая школаС одинаковым удовольствием девчонки танцуют и в гостях, и дома. Выступать на сцене для них, все равно, что дышать. Буквально на днях, маленькие танцовщицы вернулись из Санкт-Петербурга, где на конкурсе «Наши звезды» получили гран-при.
Ирина Гречкина, преподаватель Орловской хореографической школы: «На каких бы конкурсах мы не бывали, всегда члены жюри отмечают нашу школу, уровень классического танца нашей школы, всегда отмечают уникальность детей, преподавателя. Без ложной скромности я могу сказать, что наша школа, одна из лучших школ России».
Юные орловчанки покорили не только северную столицу, но и с успехом выступили в Эстонии и Швеции. И вот состоялся большой концерт в родных стенах. Это давно добрая традиция и возможность показать родителям и новичкам, чему научились.

В этом году Рождественский концерт построен по принципу зимних игр, в которые все любят играть с детства. Лепить снеговиков, кататься на коньках, играть в снежки – оказывается, все это можно протанцевать!

Маргарита Беникова, преподаватель Орловской хореографической школы
"Наша школа находится на таком высоком уровне, что сейчас мы перешли к начальному профессиональному образованию"
Это значит, что выпускники выходят готовыми продолжать образование в любом высшем хореографическом заведении страны. А еще ежедневный успех - это большой сплав труда педагогов, самих учеников и, конечно, родителей, которые всегда в жизни школы принимают самое живое участие. Здесь с детства учат быть первыми.



Эва Стасюлевич
22 января 2017 года

 


На главную страницу


© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта