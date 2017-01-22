Новости версия для печати Почти 1,4 миллиарда рублей налогов в региональный бюджет выплатили предприниматели за 11 месяцев 2016 года Рост к уровню 2015 года – составил почти 8%. Эти данные озвучил заместитель председателя правительства области Сергей Филатов.



По его словам, в минувшем году в налоговых органах области вновь зарегистрировано около трех тысяч индивидуальных предпринимателей. При этом их общее количество на 1 декабря 2016 года превысило девятнадцать тысяч человек.



Как отметил первый заместитель губернатора Александр Бударин, предприниматели сегодня, несмотря на кризис, дают региону рабочие места, тем самым несут важную социальную нагрузку.

Александр Бударин:«Активизировать работу по привлечению федеральных средств . Главам муниципальных образований в первую очередь посмотреть все возможности предоставления площадей на развитие малого бизнеса – с чего-то им надо начинать. Эта программа, которая у нас была, по предоставлению в аренду льготных площадей для начинающегося и развивающегося малого бизнеса в муниципальных образованиях, ее надо, безусловно, продолжать. И все муниципальное имущество, которое сегодня неэффективно используется, надо найти на него если не собственника, то арендатора, который бы был вовлечен в трудовую деятельность и в создание налогооблагаемой базы». В 2017 году в регионе планируется реализовать новые направления субсидирования субъектов малого и среднего бизнеса. В частности, десять процентов федеральных субсидий будет направлено в моногород Мценск на субсидирование затрат предпринимателей по уплате первоначального взноса по договорам лизинга оборудования. Также предусмотрен новый порядок субсидирования затрат представителей бизнеса по продвижению продукции собственного производства. В частности, с этого года станет возможным компенсировать издержки производителей на маркетинговые мероприятия.





Максим Шилов

22 января 2017 года







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