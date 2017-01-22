Почти 1,4 миллиарда рублей налогов в региональный бюджет выплатили предприниматели за 11 месяцев 2016 года

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Почти 1,4 миллиарда рублей налогов в региональный бюджет выплатили предприниматели за 11 месяцев 2016 годаРост к уровню 2015 года – составил почти 8%. Эти данные озвучил заместитель председателя правительства области Сергей Филатов.
По его словам, в минувшем году в налоговых органах области вновь зарегистрировано около трех тысяч индивидуальных предпринимателей. При этом их общее количество на 1 декабря 2016 года превысило девятнадцать тысяч человек.
Как отметил первый заместитель губернатора Александр Бударин, предприниматели сегодня, несмотря на кризис, дают региону рабочие места, тем самым несут важную социальную нагрузку.
В 2017 году в регионе планируется реализовать новые направления субсидирования субъектов малого и среднего бизнеса. В частности, десять процентов федеральных субсидий будет направлено в моногород Мценск на субсидирование затрат предпринимателей по уплате первоначального взноса по договорам лизинга оборудования. Также предусмотрен новый порядок субсидирования затрат представителей бизнеса по продвижению продукции собственного производства. В частности, с этого года станет возможным компенсировать издержки производителей на маркетинговые мероприятия.
Александр Бударин:«Активизировать работу по привлечению федеральных средств . Главам муниципальных образований в первую очередь посмотреть все возможности предоставления площадей на развитие малого бизнеса – с чего-то им надо начинать. Эта программа, которая у нас была, по предоставлению в аренду льготных площадей для начинающегося и развивающегося малого бизнеса в муниципальных образованиях, ее надо, безусловно, продолжать. И все муниципальное имущество, которое сегодня неэффективно используется, надо найти на него если не собственника, то арендатора, который бы был вовлечен в трудовую деятельность и в создание налогооблагаемой базы».
Максим Шилов
22 января 2017 года
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