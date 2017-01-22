Зарплата руководителей орловских муниципальных предприятий будет напрямую зависеть от экономических результатов

|
воскресенье
22.01.2017
11:08:08
|
|
Зарплата руководителей орловских муниципальных предприятий будет напрямую зависеть от экономических результатовВ новом положении прописывается порядок оплаты не только директорам, но также их заместителям и главным бухгалтерам муниципальных предприятий. Предлагается учесть и численность сотрудников, и успешность финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия.
Депутаты высказали ряд замечаний и предложили доработать документ к февральскому заседанию профильного комитета.
Максим Шилов
22 января 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта