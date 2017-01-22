Новости версия для печати Зарплата руководителей орловских муниципальных предприятий будет напрямую зависеть от экономических результатов В новом положении прописывается порядок оплаты не только директорам, но также их заместителям и главным бухгалтерам муниципальных предприятий. Предлагается учесть и численность сотрудников, и успешность финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия.



Депутаты высказали ряд замечаний и предложили доработать документ к февральскому заседанию профильного комитета.





Максим Шилов

22 января 2017 года







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