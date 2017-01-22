Новости версия для печати Депутаты Горсовета рассмотрели вопрос о строительстве часовни на улице Ленина в Орле Администрация Орла вышла с повторным предложением в комитет Горсовета по строительству и перспективному развитию города.



После жарких дискуссий депутатами принято решение отправить вопрос на доработку и вернуться к нему в феврале.



Следует отметить, что строительство объекта планируется в исторической части Орла и при разработке проектной документации необходимо провести архитектурно-исторические исследования, археологические раскопки в объемах соответствующих размерам здания часовни, а также прилегающих территорий.





Максим Шилов

22 января 2017 года







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