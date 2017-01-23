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понедельник
23.01.2017
7:17:08
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Сегодня Орловскую область посетит делегация Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»В составе делегации приедет начальник Главного штаба «Юнармии», олимпийский чемпион Сочи-2014 по бобслею Дмитрий Труненков.
Как сообщает информационный портал Орловской области, члены делегации примут участие в торжественной церемонии посвящения в юнармейцы 20 орловских школьников. Это воспитанники муниципального клуба «Юный десантник» и кадетских классов образовательных организаций города Орла. В подарок от «Юнармии» они получат комплекты юнармейской формы.
Мероприятие начнется в 10:00 в Орловском военно-историческом музее (ул. Нормандия-Неман, 1).
В рамках рабочего визита делегации запланирована рабочая встреча с губернатором Орловской области Вадимом Потомским. Сотрудники Главного штаба «Юнармии» также посетят школы-интернаты Орловской области, где пообщаются с воспитанниками и вручат им подарки. В программе визита делегации – посещение Некрасовской школы-интерната и Тельченской общеобразовательной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья.
Орловское Информбюро
23 января 2017 года
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