Новости версия для печати Сегодня Орловскую область посетит делегация Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» В составе делегации приедет начальник Главного штаба «Юнармии», олимпийский чемпион Сочи-2014 по бобслею Дмитрий Труненков.



Как сообщает информационный портал Орловской области, члены делегации примут участие в торжественной церемонии посвящения в юнармейцы 20 орловских школьников. Это воспитанники муниципального клуба «Юный десантник» и кадетских классов образовательных организаций города Орла. В подарок от «Юнармии» они получат комплекты юнармейской формы.



Мероприятие начнется в 10:00 в Орловском военно-историческом музее (ул. Нормандия-Неман, 1).



В рамках рабочего визита делегации запланирована рабочая встреча с губернатором Орловской области Вадимом Потомским. Сотрудники Главного штаба «Юнармии» также посетят школы-интернаты Орловской области, где пообщаются с воспитанниками и вручат им подарки. В программе визита делегации – посещение Некрасовской школы-интерната и Тельченской общеобразовательной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья.











Орловское Информбюро

23 января 2017 года







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