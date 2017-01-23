Новости версия для печати 24 февраля состоится открытие Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева Театр откроется премьерой спектакля по автобиографической повести Ивана Сергеевича Тургенева «Первая любовь» (режиссер-постановщик Игорь Черкашин). В постановке заняты все молодые артисты труппы и ведущие мастера сцены.



В работе над спектаклем принимают участие художник – сценограф, лауреат премии «Золотая Маска» Степан Зограбян, художник по костюмам София Зограбян, член Союза композиторов России из Санкт-Петербурга Владимир Баскин, автор текстов песен Евгений Муравьев, постановщик танцев Лариса Бухвостова, педагог по вокалу Валерия Торгова, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

23 января 2017 года







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