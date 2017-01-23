Делегация Орловской области примет участие в Дельфийских играх 2017 года

|
понедельник
23.01.2017
14:09:20
|
|
Делегация Орловской области примет участие в Дельфийских играх 2017 годаСтартовала финальная стадия формирования нашей делегации.
Формирование сборной Орловской области должно быть закончено до 28 февраля, а в срок до 13 марта делегациям будут направлены подтверждения на участие в Играх, сообщает информационный портал Орловской области. XVI молодежные Дельфийские игры России и комплекс дельфийских мероприятий пройдут 18-23 апреля 2017 года в Свердловской области.
Участвуя в состязаниях, молодые дельфийцы борются не только за место в индивидуальном зачете, они защищают честь своей малой родины – по итогам соревнований традиционно подводится официальное командное первенство среди субъектов страны, показатели которого лягут в основу Дельфийского рейтинга регионов 2017 года.
В программу соревнований войдут 29 номинаций, завоевавшие заслуженную популярность среди участников и зрителей. Это народное, академическое, сольное и ансамблевое пение, театр, современный, народный и классический танец, цирковое, кулинарное и парикмахерское искусство, дизайн одежды, тележурналистика, фотография и другие.
Лауреаты Игр традиционно получат золотые, серебряные и бронзовые медали. Победителей и призеров определит общероссийское жюри, в состав которого войдут около 100 признанных мастеров искусств, продюсеров, профессоров и докторов искусствоведения.
Орловское Информбюро
23 января 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта