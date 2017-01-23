Новости версия для печати Делегация Орловской области примет участие в Дельфийских играх 2017 года Стартовала финальная стадия формирования нашей делегации.



Формирование сборной Орловской области должно быть закончено до 28 февраля, а в срок до 13 марта делегациям будут направлены подтверждения на участие в Играх, сообщает информационный портал Орловской области. XVI молодежные Дельфийские игры России и комплекс дельфийских мероприятий пройдут 18-23 апреля 2017 года в Свердловской области.



Участвуя в состязаниях, молодые дельфийцы борются не только за место в индивидуальном зачете, они защищают честь своей малой родины – по итогам соревнований традиционно подводится официальное командное первенство среди субъектов страны, показатели которого лягут в основу Дельфийского рейтинга регионов 2017 года.



В программу соревнований войдут 29 номинаций, завоевавшие заслуженную популярность среди участников и зрителей. Это народное, академическое, сольное и ансамблевое пение, театр, современный, народный и классический танец, цирковое, кулинарное и парикмахерское искусство, дизайн одежды, тележурналистика, фотография и другие.



Лауреаты Игр традиционно получат золотые, серебряные и бронзовые медали. Победителей и призеров определит общероссийское жюри, в состав которого войдут около 100 признанных мастеров искусств, продюсеров, профессоров и докторов искусствоведения.





Орловское Информбюро

23 января 2017 года







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