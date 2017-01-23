Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
23.01.2017
14:09:20
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести. Орёл
Вести. Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Делегация Орловской области примет участие в Дельфийских играх 2017 года

Стартовала финальная стадия формирования нашей делегации.

Формирование сборной Орловской области должно быть закончено до 28 февраля, а в срок до 13 марта делегациям будут направлены подтверждения на участие в Играх, сообщает информационный портал Орловской областиXVI молодежные Дельфийские игры России и комплекс дельфийских мероприятий пройдут 18-23 апреля 2017 года в Свердловской области.

Участвуя в состязаниях, молодые дельфийцы борются не только за место в индивидуальном зачете, они защищают честь своей малой родины – по итогам соревнований традиционно подводится официальное командное первенство среди субъектов страны, показатели которого лягут в основу Дельфийского рейтинга регионов 2017 года.

В программу соревнований войдут 29 номинаций, завоевавшие заслуженную популярность среди участников и зрителей. Это народное, академическое, сольное и ансамблевое пение, театр, современный, народный и классический танец, цирковое, кулинарное и парикмахерское искусство, дизайн одежды, тележурналистика, фотография и другие.

Лауреаты Игр традиционно получат золотые, серебряные и бронзовые медали. Победителей и призеров определит общероссийское жюри, в состав которого войдут около 100 признанных мастеров искусств, продюсеров, профессоров и докторов искусствоведения.


Орловское Информбюро
23 января 2017 года

 


На главную страницу


© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта