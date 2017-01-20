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Дети в селе Паньково Новодеревеньковского района вынуждены учиться в промерзшей школе

Зданию - больше полувека, и оно ни разу не ремонтировалось капитально.

17 градусов – предел для кабинетов, в столовой и вовсе 12 градусов тепла. Тревогу забили родители. Они обратились в Общероссийский Народный фронт. Подобная картина и в детском саду, и в образовательных учреждениях в соседней деревне. Разбираться в ситуации отправилась наша съемочная группа.

Родители возмущены и задаются вопросом, почему ни администрация школы, ни РОНО не приостановили занятия.

Принцип «надышат» не сработал. В кабинетах спасаются тепловыми вентиляторами и масляными радиаторами – родители принесли. До этого уроки сокращали. Дети жалуются на то, что после каникул приходится сидеть в одежде, при этом писать неудобно.

Но если на уроках уже можно снять верхнюю одежду, то в столовую приходится идти в ней. Температура уверенно ползет вниз. «Фронтовики» замеряют ее во всех помещениях. Причина, как говорит руководство школы, зимние холода и ветхость отопительных приборов.
Нина Грищенко, директор Паньковской средней общеобразовательной школы: «Сейчас в школе не работают некоторые батареи. Они за 50 лет, видно, засорились. Мы планируем летом сделать частичный ремонт, заменить трубы и батареи. Уже обговорено с главой администрации». 
В детский сад «Солнышко» - его полтора года назад объединили с местной школой и отапливаются эти два образовательных учреждения от одной котельной - тепло все-таки пришло. Спустя неделю после Нового года. Как рассказывают сотрудники детского сада, приходилось ходить в толстых шерстяных носках и двух-трех кофтах.
Александр Гришин, заместитель главы администрации Новодеревеньковского района: «В этом году в летний период переваривали частично отдельные участки отопления. То, что касается котельной, теплообменники мы по мере необходимости также приобретаем. Два теплообменника были заменены». 
На очереди у Народного фронта еще один объект – школа в Дубровке. К ней прикреплен детский сад. Картина та же: обогреватели, окна затянуты пленкой – чтобы не дуло.
Екатерина Яшкина, заместитель начальника отдела эпидемического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «В соответствии с требованиями СанПиНа, температурный режим в образовательных учреждениях, в школах, в учебных кабинетах должен быть не ниже 18 градусов, а в дошкольных (ясли, сад) не ниже 21, 22 градусов».

В случае несоответствия нормативам Роспотребнадзор проводит административное расследование. И если факты нарушения налицо, учебным учреждениям грозит приостановление деятельности.
Ирина Сафонова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «До этого можно было не доводить. Проблема в главном: нужно целенаправленно, системно заниматься подготовкой всех школ, социальных объектов не в период отопительного сезона, а накануне». 
«Фронтовики» намерены обратиться в администрацию района, предложение поступит и на стол к губернатору. Просим и наш материал считать поводом для внеплановой проверки Роспотребнадзора.




Надежда Невматулина
20 января 2017 года

 


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