Дети в селе Паньково Новодеревеньковского района вынуждены учиться в промерзшей школе

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пятница
20.01.2017
21:20:00
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Дети в селе Паньково Новодеревеньковского района вынуждены учиться в промерзшей школеЗданию - больше полувека, и оно ни разу не ремонтировалось капитально.
17 градусов – предел для кабинетов, в столовой и вовсе 12 градусов тепла. Тревогу забили родители. Они обратились в Общероссийский Народный фронт. Подобная картина и в детском саду, и в образовательных учреждениях в соседней деревне. Разбираться в ситуации отправилась наша съемочная группа.
Родители возмущены и задаются вопросом, почему ни администрация школы, ни РОНО не приостановили занятия.
Принцип «надышат» не сработал. В кабинетах спасаются тепловыми вентиляторами и масляными радиаторами – родители принесли. До этого уроки сокращали. Дети жалуются на то, что после каникул приходится сидеть в одежде, при этом писать неудобно.
Но если на уроках уже можно снять верхнюю одежду, то в столовую приходится идти в ней. Температура уверенно ползет вниз. «Фронтовики» замеряют ее во всех помещениях. Причина, как говорит руководство школы, зимние холода и ветхость отопительных приборов.
В детский сад «Солнышко» - его полтора года назад объединили с местной школой и отапливаются эти два образовательных учреждения от одной котельной - тепло все-таки пришло. Спустя неделю после Нового года. Как рассказывают сотрудники детского сада, приходилось ходить в толстых шерстяных носках и двух-трех кофтах.
На очереди у Народного фронта еще один объект – школа в Дубровке. К ней прикреплен детский сад. Картина та же: обогреватели, окна затянуты пленкой – чтобы не дуло.
В случае несоответствия нормативам Роспотребнадзор проводит административное расследование. И если факты нарушения налицо, учебным учреждениям грозит приостановление деятельности.
«Фронтовики» намерены обратиться в администрацию района, предложение поступит и на стол к губернатору. Просим и наш материал считать поводом для внеплановой проверки Роспотребнадзора.
Надежда Невматулина
20 января 2017 года
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