Новости версия для печати В Орловской области УФСБ изъяло килограмм героина УФСБ России по Орловской области была пресечена противоправная деятельность группы лиц, специализировавшейся на распространении в Орловской области наркотического средства «героин» в крупном и особо крупном размерах.



Сотрудниками УФСБ обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое вещество «героин» массой более 1 кг, расфасованное в полимерные пакеты для дальнейшего сбыта конечным потребителям, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.



В настоящее время член преступной группировки - гражданин одной из республик СНГ - задержан, ему предъявлено обвинение. Следственным отделением Управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.





Орловское Информбюро

20 января 2017 года







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