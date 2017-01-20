В Орловской области УФСБ изъяло килограмм героина

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В Орловской области УФСБ изъяло килограмм героинаУФСБ России по Орловской области была пресечена противоправная деятельность группы лиц, специализировавшейся на распространении в Орловской области наркотического средства «героин» в крупном и особо крупном размерах.
Сотрудниками УФСБ обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое вещество «героин» массой более 1 кг, расфасованное в полимерные пакеты для дальнейшего сбыта конечным потребителям, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.
В настоящее время член преступной группировки - гражданин одной из республик СНГ - задержан, ему предъявлено обвинение. Следственным отделением Управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.
Орловское Информбюро
20 января 2017 года
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