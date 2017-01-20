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В посёлке Змиёвка (Свердловский район) жители целой улицы спасают свои деревья от коммунальщиков

Рабочие вырубают под корень кусты сирени, сливы, липы и молодые клёны. Причём все деревья - здоровые. Они не мешают ни линиям электропередач, ни угрожают жилым домам. Кто объявил зелёную войну на улице Кирова?

Черёмуха вместе с кустами сливы создавали настоящий оазис – рассказывает Ольга Потапова, жительница улицы Кирова в поселке Змиёвка. Теперь от оазиса остались лишь пеньки и сучья. И так по всей улице. Соседи высказывают самые разные предположения. Одно из них - власти собираются расширять дорогу.

Коммунальщики спешно собирают ветви. Говорят, самим интересно, зачем они это делают. Говорят, что администрация приказала выпилить все, что растет в трех метрах от дороги.

За работниками наблюдает и Светлана Николаевна Казакова. Она боится оставлять свои декоративные ивы без присмотра. Но и вечно караулить их она не в силах.
Светлана Казакова, жительница поселка Змиёвка: «Эти ивы мы посадили сами после того, как здесь уже была организована уже такая акция по спиливанию всех деревьев, и улица была просто голая – спилили все!»
У Светланы Казаковой тоже есть предположение, зачем спиливают деревья. Оказывается, для грейдера, которому удобнее было бы чистить дороги. Но такую версию опровергают в районной администрации. Чиновники уверяют: это и есть благоустройство.
Александр Прасолов, зам. главы администрации Свердловского района по вопросам ЖКХ: «Те деревья, которые растут на обочинах, в кюветах. Их там не должно быть вообще. Потому что они не позволяют наводить надлежащим образом порядок и обслуживать данные объекты». 
Районные власти настаивают: это территория - муниципальная, а сажать на чужой земле нельзя. Под пилы пойдут, в том числе, и ели.
Александр Прасолов, зам. главы администрации Свердловского района по вопросам ЖКХ: «Та же самая ель, которая высотой 25-30 метров, произрастает на месте общего пользования и расположена, к примеру, от дома в десяти метрах, и она находится между дорогой и тротуаром, она же может угрожать жилому дому и не одному».
К такой тотальной зачистке жители могли подготовиться, если бы только их предупредили. Ту же ель или любое другое дерево можно выкопать и пересадить в палисадник. Только по весне. К чему такая спешка, и почему всё делается именно так, никто не понимает. А люди хотят лишь действовать с властями сообща.


Алина Чабан
20 января 2017 года

 


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