В посёлке Змиёвка (Свердловский район) жители целой улицы спасают свои деревья от коммунальщиков

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пятница
20.01.2017
21:19:57
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В посёлке Змиёвка (Свердловский район) жители целой улицы спасают свои деревья от коммунальщиковРабочие вырубают под корень кусты сирени, сливы, липы и молодые клёны. Причём все деревья - здоровые. Они не мешают ни линиям электропередач, ни угрожают жилым домам. Кто объявил зелёную войну на улице Кирова?
Черёмуха вместе с кустами сливы создавали настоящий оазис – рассказывает Ольга Потапова, жительница улицы Кирова в поселке Змиёвка. Теперь от оазиса остались лишь пеньки и сучья. И так по всей улице. Соседи высказывают самые разные предположения. Одно из них - власти собираются расширять дорогу.
Коммунальщики спешно собирают ветви. Говорят, самим интересно, зачем они это делают. Говорят, что администрация приказала выпилить все, что растет в трех метрах от дороги.
За работниками наблюдает и Светлана Николаевна Казакова. Она боится оставлять свои декоративные ивы без присмотра. Но и вечно караулить их она не в силах.
У Светланы Казаковой тоже есть предположение, зачем спиливают деревья. Оказывается, для грейдера, которому удобнее было бы чистить дороги. Но такую версию опровергают в районной администрации. Чиновники уверяют: это и есть благоустройство.
Районные власти настаивают: это территория - муниципальная, а сажать на чужой земле нельзя. Под пилы пойдут, в том числе, и ели.
К такой тотальной зачистке жители могли подготовиться, если бы только их предупредили. Ту же ель или любое другое дерево можно выкопать и пересадить в палисадник. Только по весне. К чему такая спешка, и почему всё делается именно так, никто не понимает. А люди хотят лишь действовать с властями сообща.
Алина Чабан
20 января 2017 года
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