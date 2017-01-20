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пятница
20.01.2017
21:19:55
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Откуда берется тепло, и куда оно подевалось? Законы физики на себе изучают новодеревеньковские дети.
- «Зеленая война». Коммунальщики вырубают деревья, посаженные местными жителями.
- Обошлось. От хлопка газа в квартире пострадало только стекло.
- Дождались. Занавес в орловском академическом поднимут уже во вторник.
Вести. Орёл
20 января 2017 года
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