Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Откуда берется тепло, и куда оно подевалось? Законы физики на себе изучают новодеревеньковские дети.



- «Зеленая война». Коммунальщики вырубают деревья, посаженные местными жителями.



- Обошлось. От хлопка газа в квартире пострадало только стекло.



- Дождались. Занавес в орловском академическом поднимут уже во вторник.





Вести. Орёл

20 января 2017 года







На главную страницу





