Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
23.01.2017
14:09:12
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести. Орёл
Вести. Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

За повторный отказ пройти тест на трезвость грозит уголовная статья

В орловском отделе полиции № 2 возбудили дело против автомобилиста, который был задержан инспекторами ГИБДД в ходе операции «Нетрезвый водитель». Стражи порядка заподозрили, что водитель находится под воздействием наркотика.

В ночь с 7 на 8 января инспекторы ГИБДД ожидали, скорее, встретить водителей, выпивших лишнего на Рождество. Но автомобилист за рулем «Деу-Нексиа», которого остановил экипаж ДПС на Карачевском шоссе, к стакану не прикасался.

Заподозрить у автомобилиста именно наркотическое опьянение инспекторов заставила простая логика. Спиртным от мужчины не пахло, а между тем, неадекватное состояние, нарушение координации движений и речи не позволяли признать его трезвым. Поскольку найти понятых на ночной дороге непросто, к процессуальным действиям полицейские привлекли нашу съемочную группу. Пройти освидетельствование в наркологическом диспансере водитель отказался.

По закону отказ от освидетельствования и езда в состоянии опьянения равнозначны. Но штрафом, лишением прав и административным арестом в этот раз дело не обойдется.
Павел Мартынов, старший дознаватель отдела дознания ОП № 2 УМВД по г. Орлу: «В производстве находится уголовное дело, возбужденное по статье 264, прим. 1 УК РФ в отношении жителя города Орла, который будучи привлеченным к административной ответственности по части 1 статья 12.26 Кодекса административных правонарушений за невыполнения законных требований сотрудника полиции о прохождении освидетельствования, повторно был остановлен сотрудниками ГИБДД по Орловской области и также отказался о прохождении освидетельствования на месте».
В ходе расследования полицейским предстоит установить, имел ли подозреваемый трения с законом в прошлом. Это может отразиться на приговоре суда.
Павел Мартынов, старший дознаватель отдела дознания ОП № 2 УМВД по г. Орлу: «Санкции статьи 264 прим. 1 подразумевают лишение свободы сроком до двух лет».
Как сообщили в прокуратуре области, с момента введения этой уголовной статьи самый жесткий на Орловщине приговор пока остается за Кромским райсудом - 11 месяцев колонии-поселения.


Иван Суверин
23 января 2017 года

 


На главную страницу


© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта