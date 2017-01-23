За повторный отказ пройти тест на трезвость грозит уголовная статья

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понедельник
23.01.2017
14:09:12
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За повторный отказ пройти тест на трезвость грозит уголовная статьяВ орловском отделе полиции № 2 возбудили дело против автомобилиста, который был задержан инспекторами ГИБДД в ходе операции «Нетрезвый водитель». Стражи порядка заподозрили, что водитель находится под воздействием наркотика.
В ночь с 7 на 8 января инспекторы ГИБДД ожидали, скорее, встретить водителей, выпивших лишнего на Рождество. Но автомобилист за рулем «Деу-Нексиа», которого остановил экипаж ДПС на Карачевском шоссе, к стакану не прикасался.
Заподозрить у автомобилиста именно наркотическое опьянение инспекторов заставила простая логика. Спиртным от мужчины не пахло, а между тем, неадекватное состояние, нарушение координации движений и речи не позволяли признать его трезвым. Поскольку найти понятых на ночной дороге непросто, к процессуальным действиям полицейские привлекли нашу съемочную группу. Пройти освидетельствование в наркологическом диспансере водитель отказался.
По закону отказ от освидетельствования и езда в состоянии опьянения равнозначны. Но штрафом, лишением прав и административным арестом в этот раз дело не обойдется.
В ходе расследования полицейским предстоит установить, имел ли подозреваемый трения с законом в прошлом. Это может отразиться на приговоре суда.
Как сообщили в прокуратуре области, с момента введения этой уголовной статьи самый жесткий на Орловщине приговор пока остается за Кромским райсудом - 11 месяцев колонии-поселения.
Иван Суверин
23 января 2017 года
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