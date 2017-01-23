Новости версия для печати За повторный отказ пройти тест на трезвость грозит уголовная статья В орловском отделе полиции № 2 возбудили дело против автомобилиста, который был задержан инспекторами ГИБДД в ходе операции «Нетрезвый водитель». Стражи порядка заподозрили, что водитель находится под воздействием наркотика.



В ночь с 7 на 8 января инспекторы ГИБДД ожидали, скорее, встретить водителей, выпивших лишнего на Рождество. Но автомобилист за рулем «Деу-Нексиа», которого остановил экипаж ДПС на Карачевском шоссе, к стакану не прикасался.



Заподозрить у автомобилиста именно наркотическое опьянение инспекторов заставила простая логика. Спиртным от мужчины не пахло, а между тем, неадекватное состояние, нарушение координации движений и речи не позволяли признать его трезвым. Поскольку найти понятых на ночной дороге непросто, к процессуальным действиям полицейские привлекли нашу съемочную группу. Пройти освидетельствование в наркологическом диспансере водитель отказался.



По закону отказ от освидетельствования и езда в состоянии опьянения равнозначны. Но штрафом, лишением прав и административным арестом в этот раз дело не обойдется.

Павел Мартынов, старший дознаватель отдела дознания ОП № 2 УМВД по г. Орлу: «В производстве находится уголовное дело, возбужденное по статье 264, прим. 1 УК РФ в отношении жителя города Орла, который будучи привлеченным к административной ответственности по части 1 статья 12.26 Кодекса административных правонарушений за невыполнения законных требований сотрудника полиции о прохождении освидетельствования, повторно был остановлен сотрудниками ГИБДД по Орловской области и также отказался о прохождении освидетельствования на месте». В ходе расследования полицейским предстоит установить, имел ли подозреваемый трения с законом в прошлом. Это может отразиться на приговоре суда.

Павел Мартынов, старший дознаватель отдела дознания ОП № 2 УМВД по г. Орлу: «Санкции статьи 264 прим. 1 подразумевают лишение свободы сроком до двух лет». Как сообщили в прокуратуре области, с момента введения этой уголовной статьи самый жесткий на Орловщине приговор пока остается за Кромским райсудом - 11 месяцев колонии-поселения.





Иван Суверин

23 января 2017 года







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