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Минувшим вечером в ДТП два человека погибли и один пострадал

Авария случилось в Орловском районе на территории населенного пункта Хардиково.

После первичного осмотра поврежденных авто инспекторы заключили: никто из водителей не успел нажать на тормоз. Спидометры обеих машин указывают скорость автомобилей в момент удара. И если водитель «Дэу» по населенному пункту ехал в пределах допустимого, то владелец «Лады» явно нарушил скоростной режим.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Водитель, 1975 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2109», следовал по автодороге «Подъезд к городу Орлу» со стороны города Мценска. В районе третьего километра он не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Дэу» по управлением водителя 1975 года рождения. В результате данного ДТП оба водителя скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир автомобиля «Дэу» в тяжелом состоянии был госпитализирован».

Как сообщили полицейским водители, видевшие ДТП, «Лада» двигалась на приличной скорости и по волнистой траектории. В итоге, говорят полицейские, на въезде в Хардиково произошло классическое лобовое столкновение. Хотя предварительно виновник ДТП установлен, привлечь к ответственности некого. 

За выходные эта авария была самой серьезной, но не единственной.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 55 ДТП. Из них – пять ДТП, в результате которых восемь человек получили телесные повреждения, три человека погибли».

В ГИБДД прогнозируют: остаток января и февраль еще преподнесут автомобилистам немало сюрпризов. А наихудший результат на зимней дороге, по словам инспекторов, дает езда без учета погодных условий и здравого смысла.


Иван Суверин
23 января 2017 года

 


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