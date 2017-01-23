Новости версия для печати Минувшим вечером в ДТП два человека погибли и один пострадал Авария случилось в Орловском районе на территории населенного пункта Хардиково.



После первичного осмотра поврежденных авто инспекторы заключили: никто из водителей не успел нажать на тормоз. Спидометры обеих машин указывают скорость автомобилей в момент удара. И если водитель «Дэу» по населенному пункту ехал в пределах допустимого, то владелец «Лады» явно нарушил скоростной режим.



Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Водитель, 1975 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2109», следовал по автодороге «Подъезд к городу Орлу» со стороны города Мценска. В районе третьего километра он не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Дэу» по управлением водителя 1975 года рождения. В результате данного ДТП оба водителя скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир автомобиля «Дэу» в тяжелом состоянии был госпитализирован».



Как сообщили полицейским водители, видевшие ДТП, «Лада» двигалась на приличной скорости и по волнистой траектории. В итоге, говорят полицейские, на въезде в Хардиково произошло классическое лобовое столкновение. Хотя предварительно виновник ДТП установлен, привлечь к ответственности некого.



За выходные эта авария была самой серьезной, но не единственной.



Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 55 ДТП. Из них – пять ДТП, в результате которых восемь человек получили телесные повреждения, три человека погибли».



В ГИБДД прогнозируют: остаток января и февраль еще преподнесут автомобилистам немало сюрпризов. А наихудший результат на зимней дороге, по словам инспекторов, дает езда без учета погодных условий и здравого смысла.





Иван Суверин

23 января 2017 года







На главную страницу





