|
понедельник
23.01.2017
14:09:22
|
|
Коротко о главном«Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- Смертельное ДТП. На трассе столкнулись две легковушки, оба водителя погибли на месте.
- Задали курс развития. Наша делегация побывала на съезде «Единой России». Какие выводы сделаны?
- Просто будем вместе. «Атолл» сказал «спасибо» орловцам.
- Музей купечества. В орловской школе № 12 дают необычные уроки истории.
Вести. Орёл
23 января 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта