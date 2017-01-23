Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Смертельное ДТП. На трассе столкнулись две легковушки, оба водителя погибли на месте.



- Задали курс развития. Наша делегация побывала на съезде «Единой России». Какие выводы сделаны?



- Просто будем вместе. «Атолл» сказал «спасибо» орловцам.



- Музей купечества. В орловской школе № 12 дают необычные уроки истории.





Вести. Орёл

23 января 2017 года







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