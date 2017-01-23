Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
23.01.2017
19:55:46
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести. Орёл
Вести. Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Сотрудники ТЦ «Атолл» сказали спасибо орловцам, которые оказались неравнодушны к их беде

Напомним, 8 января там произошел серьезный пожар. Тушили его пожарные в течение нескольких часов. Огнеборцам, стражам порядка и тем, кто просто высказывал слова поддержки, «Атолл» подарил праздник.

Пожар в торговом центре «Атолл» в МЧС признали самым серьезным региональным ЧП с начала года. В ликвидации возгорания задействовали едва ли не все дежурные караулы городского пожарного гарнизона. Ситуация осложнялась тем, что пламя распространялось очень быстро. Но благодаря умелым действиям огнеборцев катастрофы удалось избежать. Ни один человек не пострадал.

Это первое, о чем говорили на праздничном флешмобе в поддержку «Атолла» на главной площади Орла.
Александр Бударин, первый зам. губернатора и председателя правительства Орловской области: «Все службы МЧС, МВД сработали исключительно профессионально, и вся готовность, которая имелась у этих систем, она была проявлена – как техническая, так и человеческая».
За проявленное мужество и высокий профессионализм проявленный при ликвидации чрезвычайного происшествия особо отличившиеся сотрудники МЧС и МВД были удостоены грамот и благодарностей главы региона и Облсовета. Много слов благодарности звучало и в адрес простых орловцев, которые переживали и сочувствовали.

Сергей Потёмкин, депутат Облсовета: «Цель этого мероприятия сказать спасибо орловцам, нашим покупателям, за то, что они верны. Все-таки и запах был в «Атолле» в первые дни, но в очередях люди говорили: «Наш «Атолл», мы ходили и будем ходить». «Атолл» будет восстановлен. Хотя «Атолл» не пострадал, пострадала одна пристройка, хотя беда могла быть намного больше».
Выразить солидарность с «Атоллом» в этот день на площадь пришли сотни жителей. Из разных районов области приехали целые делегации.

Для своих друзей «Атолл» приготовил большой праздничный концерт, конкурсы и розыгрыши с призами, полевую кухню и море позитива. А победителю конкурса на лучший творческий проект про «Атолл» достался главный приз - большой плазменный телевизор.


Оксана Гранн
23 января 2017 года

 


На главную страницу


© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта