Новости версия для печати Сотрудники ТЦ «Атолл» сказали спасибо орловцам, которые оказались неравнодушны к их беде Напомним, 8 января там произошел серьезный пожар. Тушили его пожарные в течение нескольких часов. Огнеборцам, стражам порядка и тем, кто просто высказывал слова поддержки, «Атолл» подарил праздник.



Пожар в торговом центре «Атолл» в МЧС признали самым серьезным региональным ЧП с начала года. В ликвидации возгорания задействовали едва ли не все дежурные караулы городского пожарного гарнизона. Ситуация осложнялась тем, что пламя распространялось очень быстро. Но благодаря умелым действиям огнеборцев катастрофы удалось избежать. Ни один человек не пострадал.



Это первое, о чем говорили на праздничном флешмобе в поддержку «Атолла» на главной площади Орла.

Александр Бударин, первый зам. губернатора и председателя правительства Орловской области: «Все службы МЧС, МВД сработали исключительно профессионально, и вся готовность, которая имелась у этих систем, она была проявлена – как техническая, так и человеческая». За проявленное мужество и высокий профессионализм проявленный при ликвидации чрезвычайного происшествия особо отличившиеся сотрудники МЧС и МВД были удостоены грамот и благодарностей главы региона и Облсовета. Много слов благодарности звучало и в адрес простых орловцев, которые переживали и сочувствовали.



Сергей Потёмкин, депутат Облсовета: «Цель этого мероприятия сказать спасибо орловцам, нашим покупателям, за то, что они верны. Все-таки и запах был в «Атолле» в первые дни, но в очередях люди говорили: «Наш «Атолл», мы ходили и будем ходить». «Атолл» будет восстановлен. Хотя «Атолл» не пострадал, пострадала одна пристройка, хотя беда могла быть намного больше». Выразить солидарность с «Атоллом» в этот день на площадь пришли сотни жителей. Из разных районов области приехали целые делегации.



Для своих друзей «Атолл» приготовил большой праздничный концерт, конкурсы и розыгрыши с призами, полевую кухню и море позитива. А победителю конкурса на лучший творческий проект про «Атолл» достался главный приз - большой плазменный телевизор.





Оксана Гранн

23 января 2017 года







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