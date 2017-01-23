В орловской школе № 12 открылся музей купечества

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понедельник
23.01.2017
19:56:02
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В орловской школе № 12 открылся музей купечестваВещи, история которых насчитывает сотню, а то и больше лет, не должны храниться в семейном архиве, решил учитель орловской школы №12.
Андрей Шевяков больше 30 лет по крупицам собирает воедино прошлое своей фамилии. Реликвий накопилось столько, что в пору открывать музей купечества, подумал он. Предки были зажиточными по дореволюционным меркам мценскими торговцами. В гости к Иноземцевым захаживали и поэт Афанасий Фет и Катерина Измайлова, прототип той самой леди Макбет из повести Лескова. Экспозиция разместилась в школьной этнографической комнате.
Как заставить дореволюционный бабушкин патефон звучать, Андрей Шевяков знает. Видел еще в детстве. Родословную он составляет всю жизнь. Сведения о мценских купцах Иноземцевых собирал по крупицам: от Запорожья до Казани.
Царские деньги, редкие почтовые марки, фамильное кружево – все это семейные ценности. Знаменитый кузнецовский фарфор – не просто пылится в шкафу. По праздникам раритетная посуда на столе Шевяковых. Выпить чай из тончайшей керамики теперь могут все посетители вставки.
Андрей Шевяков, учитель истории школы №12 г. Орла: «Этот сервиз уже вторую сотню лет хранится в нашей семье. И мы всегда рады угостить дорогих гостей».
Иноземцевы – фамилия во Мценске известная. В 18-м веке они торговали скотом. Знавал их и Фет. В своих произведениях вспоминает, что Иноземцевы славились даже в Москве своим пивом. Их огромный фамильный дом еще сохранился. Сейчас в этом здании разместился местный отдел полиции.
Андрей Шевяков, учитель истории школы №12 г. Орла: «Есть несознательные, безответственные люди, которые хотят на дом моих предков повесить табличку, что здесь жили Измайловы, то бишь Катерина Измайлова – «леди Макбет Мценского уезда». А ведь это наши соседи, жившие несколько победнее, дом у них в два раза меньше».Романсы, по воспоминаниям бабушки Шевякова, часто звучали в их доме. Воссоздать дух купеческого быта и соединить осколки эпохи, разбитой революцией, - такую задачу поставил перед собой автор выставки. Кстати, экспозицию он назвал «Наши степенства купцы Иноземцевы». Почему? Ответ знают ученики Андрея Викторовича.
Иллюстратор Алексей Шевченко (тот самый, который нарисовал Шарика и Матроскина из Простоквашино) давний друг Шевякова. Он помогал и в художественном оформлении выставки. Говорит, здесь каждая вещь – целая история.
Фамильное коклюшечное кружево купцов Иноземцевых, к слову, есть и в орловском Краеведческом музее. Андрей Викторович передал в дар реликвии и в мценский музей. Экскурсии же по прошлому своей семьи в 12-й школе Шевяков проводит лично. Но записаться нужно заранее, позвонив в приемную школы.
Надежда Невматулина
23 января 2017 года
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