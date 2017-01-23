Новости версия для печати Делегаты 16 съезда «Единой России» подвели первые итоги реализации предвыборной программы партии Более 700 партийцев, в том числе орловская делегация, со всей страны приехали обсудить то, как воплощаются в жизнь основные направления развития России. Съезд прошел во Всероссийском выставочном центре в Москве. В числе более двух тысяч гостей была и наша съемочная группа.



Семь основных направлений развития страны «Единая Россия» озвучила еще накануне выборов в Госдуму. Как отмечалось на съезде, пришло время подвести первые итоги и наметить вектор дальнейшего движения. Региональным отделениям партии дано поручение через законодательные собрания обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. Председатель центральной контрольной комиссии «Единой России», вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на дискуссионной площадке «Качество государства» говорит о необходимости защитить государственную казну.

Михаил Вдовин, руководитель фракции политической партии «Единая Россия» в Облсовете: «Было отмечено о необходимости усиления общественного контроля и парламентского контроля за расходованием бюджетных средств. Для того, чтобы каждая копейка шла по назначению». Выйти на темпы экономического роста выше мировых – эта амбициозная задача по силам нашей стране, считают представители «Единой России». В ближайшее время для исполнения недавнего послания президента партия планирует подготовить предметный план действия до 2025 года.



Важной задачей для регионов станет повышение доходной базы и устойчивости региональных и местных бюджетов. Об этом на площадке «Экономика роста и благосостояния» говорил первый заместитель председателя Госдумы, член высшего совета «Единой России» Александр Жуков. На местах готовы таким образом поддержать экономику страны.



Андрей Усиков, секретарь Орловского городского отделения политической партии «Единая Россия»: «Сегодня рассматривались вопросы по экономическому и налоговому послаблению и приоритетам, которые партия ставит перед собой. Поэтому были живые обсуждения делегаты разных регионов задавали вопросы, на что был получен ответ». В 2017 году «Единая Россия» обеспечит контроль за реализацией программы по введению дополнительных мест в школах. Партия инициировала строительство новых образовательных учреждений. Для старта этой масштабной программы в федеральном бюджете предусмотрены 25 миллиардов рублей. Также в этом году «Единая Россия» начнет реализацию двух новых партийных проектов – «Местный дом культуры» и «Театры малых городов».

Николай Земцов, депутат ГД РФ: «Проект с театрами идет по линии министерства культуры. Сперва он замысливался как проект, который поддерживает их репертуар, но сейчас его немного расширили возможностью укомплектовать театры оборудованием, произвести какой-то ремонт. Для регионов небольшие театры имеют очень большое значение. Для небольших населенных пунктов имеют значение любые культурные события». За минувшие пять лет более трех миллионов обращений поступило в партийные приемные «Единой России». Ни одно из них не осталось без ответа. По словам Дмитрия Медведева, работа региональных приемных партии доказала, что «Единая Россия» – партия дела.

Дмитрий Медведев, премьер-министр, председатель партии «Единая Россия»: «Мы все вместе с вами выстроили партию нового типа. Обновили формат общения «Единой России» с избирателями. Надо признаться, что, конечно, за нами потянулись и другие партии, но свое лидерство мы сохранили. Это доказывают результаты региональных компаний в течение всех этих лет. И наша бесспорная победа при избрании Государственной Думы VII созыва в 2016 году». «Единая Россия» – главный ресурс президента. Успех партии на прошедших выборах подтвердил поддержку её программы населением. Но это и большая ответственность. «Единая Россия» не только принимает решения на законодательном уровне, но и держит их исполнение на контроле, подчеркнул Дмитрий Медведев на съезде партии.

Леонид Музалевский, секретарь Орловского регионального отделения политической партии «Единая Россия»: «Те вопросы, которые у нас в программе, мы их подтвердили, как бы тяжело не исполнялся региональный и федеральный бюджет, мы их выполняем, и будем в дальнейшем делать все, чтобы действительно поднять качество жизни жителей Орловской области и в целом России. Партия «Единая Россия» была и остается партией власти. Это ответственность перед жителями. И, то, что на съезде Дмитрий Анатольевич Медведев заявил, что и правительство, и все органы государственной власти, муниципальной власти просто обязаны совершенно по-иному подойти к своей работе. И я убежден, что те планы, которая партия ставит в 2017 году, мы их, конечно, выполним». 16 съезд «Единой России» примечателен тем, что на нем избиралось руководство партии на новый пятилетний срок. В результате открытого голосования подтверждены полномочия председателя партии Дмитрия Медведева, председателя высшего совета Бориса Грызлова и секретаря генерального совета Сергея Неверова. Вместе с тем, в составе самого генсовета произошли существенные изменения. Согласно решению съезда, он обновился наполовину. В частности, в него вошел глава Глазуновского района Орловской области, член регионального политсовета «Единой России» Сергей Шамрин.





Максим Шилов

23 января 2017 года







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