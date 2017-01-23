Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
23.01.2017
19:55:59
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести. Орёл
Вести. Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

712 улиц Орла протяжённостью 457 километров находятся на содержании «Дорожной службы» Орловской области

Убирают их в три очереди. Всего же в регионе организация обслуживает около 4 тысяч автомобильных дорог общего пользования.

Об этом сегодня на аппаратном совещании у губернатора рассказал исполняющий обязанности руководителя предприятия «Дорожная служба» Игорь Мурсалов. Он отметил, что в зимний период дороги областного центра находятся под особым контролем.
Игорь Мурсалов: «Для содержания автомобильных дорог общего пользования Орловской области дорожными отделами Дорожной службы используется около трёхсот единиц различной специализированной дорожной техники, в том числе 140 единиц в зимний период. В среднем за сутки для зимнего содержания региональных автодорог привлекаются около 140 единиц дорожной техники». 
При этом, как отметил Игорь Мурсалов, техника, которой убирают орловские улицы, морально устарела. У 80 % уборочных автомобилей износ составляет до 70 %. Из-за этого в период максимальных нагрузок транспорт ломается и выходит из строя.

Машин не хватает, но при этом в Орле имеется завод по производству дорожной техники. В связи с этим губернатор Вадим Потомский поручил подготовить предложения, благодаря которым можно было бы и автопарк Дорожной службы обновить, и помочь «Дормашу» с заказами.


Татьяна Курбатова
23 января 2017 года

 


На главную страницу


© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта