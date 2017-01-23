Новости версия для печати 712 улиц Орла протяжённостью 457 километров находятся на содержании «Дорожной службы» Орловской области Убирают их в три очереди. Всего же в регионе организация обслуживает около 4 тысяч автомобильных дорог общего пользования.



Об этом сегодня на аппаратном совещании у губернатора рассказал исполняющий обязанности руководителя предприятия «Дорожная служба» Игорь Мурсалов. Он отметил, что в зимний период дороги областного центра находятся под особым контролем.

Игорь Мурсалов: «Для содержания автомобильных дорог общего пользования Орловской области дорожными отделами Дорожной службы используется около трёхсот единиц различной специализированной дорожной техники, в том числе 140 единиц в зимний период. В среднем за сутки для зимнего содержания региональных автодорог привлекаются около 140 единиц дорожной техники». При этом, как отметил Игорь Мурсалов, техника, которой убирают орловские улицы, морально устарела. У 80 % уборочных автомобилей износ составляет до 70 %. Из-за этого в период максимальных нагрузок транспорт ломается и выходит из строя.



Машин не хватает, но при этом в Орле имеется завод по производству дорожной техники. В связи с этим губернатор Вадим Потомский поручил подготовить предложения, благодаря которым можно было бы и автопарк Дорожной службы обновить, и помочь «Дормашу» с заказами.





Татьяна Курбатова

23 января 2017 года







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