Новости версия для печати На минувших выходных в пожаре в Шаблыкинском районе погибли три человека Трагедия произошла в субботу в селе Молодовое.



С открытым огнем пожарные боролись около часа. После локализации возгорания, при обследовании жилища, были обнаружены три тела. В огне погибли 65-летняя женщина, ее 37-летний сын и его 27-летняя сожительница. Деревянный дом сгорел полностью. По предварительным данным причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.





Юлия Сулим

23 января 2017 года







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