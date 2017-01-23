На минувших выходных в пожаре в Шаблыкинском районе погибли три человека

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понедельник
23.01.2017
19:55:54
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На минувших выходных в пожаре в Шаблыкинском районе погибли три человекаТрагедия произошла в субботу в селе Молодовое.
С открытым огнем пожарные боролись около часа. После локализации возгорания, при обследовании жилища, были обнаружены три тела. В огне погибли 65-летняя женщина, ее 37-летний сын и его 27-летняя сожительница. Деревянный дом сгорел полностью. По предварительным данным причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
Юлия Сулим
23 января 2017 года
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