Новости версия для печати В результате ДТП на автодороге Орел-Ефремов погибла женщина Авария произошла 21 января в 10.55.



Как сообщила инспектор по пропаганде управления ГИБДД Наталья Дудина, водитель, управляя автомобилем «Лада», двигался по автодороге Орел-Ефремов и в районе 59 км не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло».



В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада», женщина 1978 года рождения погибла на месте происшествия. Пассажиры автомобиля «Фольксваген Поло», женщины 1964 и 1956 годов рождения, были доставлены в больницу.



Всего за минувшие два дня на дорогах области зарегистрировано 55 аварий, в которых погибли трое и пострадали восемь человек. Кроме того, было задержано четверо нетрезвых водителей.





Юлия Сулим

23 января 2017 года







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