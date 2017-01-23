Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
23.01.2017
19:55:51
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести. Орёл
Вести. Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В результате ДТП на автодороге Орел-Ефремов погибла женщина

Авария произошла 21 января в 10.55.

Как сообщила инспектор по пропаганде управления ГИБДД Наталья Дудина, водитель, управляя автомобилем «Лада», двигался по автодороге Орел-Ефремов и в районе 59 км не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло».

В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада», женщина 1978 года рождения погибла на месте происшествия. Пассажиры автомобиля «Фольксваген Поло», женщины 1964 и 1956 годов рождения, были доставлены в больницу.

Всего за минувшие два дня на дорогах области зарегистрировано 55 аварий, в которых погибли трое и пострадали восемь человек. Кроме того, было задержано четверо нетрезвых водителей.


Юлия Сулим
23 января 2017 года

 


На главную страницу


© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта