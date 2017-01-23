Новости версия для печати Три человека погибли при пожаре в Орловской области Трагедия произошла в минувшую субботу в селе Молодовое Шаблыкинского района.



На момент прибытия пожарной службы дом горел изнутри, сообщает 57.mchs.gov.ru



В результате пожара кровля дома сгорела и обрушилась на площади 100 квадратных метров. Дом выгорел изнутри полностью.



После ликвидации пожара при обследовании были обнаружены тела погибших: двух женщин и одного мужчины.



Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при курении. Размер ущерба устанавливается.





Орловское Информбюро

23 января 2017 года







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