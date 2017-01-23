По предварительным расчетам около 100 дворов в Орловской области будут отремонтированы

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понедельник
23.01.2017
19:55:48
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По предварительным расчетам около 100 дворов в Орловской области будут отремонтированы20 миллиардов рублей будет направлено на развитей и благоустройство городской среды в регионах. Такую цифру, во время селекторного совещания, прошедшего в режиме видеоконференции, озвучил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Михаил Мень.
Михаил Мень отметил, что данное направление на сегодня является одним из приоритетных для министерства. Впервые придется распределить такой существенный объем вливаний. И сроки для заявок на участие в проекте сужаются. Регионам уже до 10 февраля необходимо подать все необходимые документы.
В проекте по благоустройству участвуют города Орел, Ливны, Мценск и Болхов. Предполагается, что в этих муниципальных образованиях кроме ремонта дворовых территорий также приведут в порядок парковые зоны и значимые улицы, сообщает http://orel-region.ru
На эти цели из федерального бюджета Орловская область получит почти 157 млн рублей. Средства будут направлены на условиях софинансирования — из областного бюджета регион добавит 10 млн. рублей.
Как было отмечено в ходе совещания, в каждом дворе, попавшем в программу, появятся дороги с тротуарами, освещение, скамейки и урны.
При желании собственников возможно строительство детских площадок, парковок, создание клумб и озеленение. Но эти работы будут возможны при участии заинтересованных лиц.
Перечень дворовых территорий, городских парков и улиц составит специальная комиссия при губернаторе Орловской области Вадиме Потомском. При составлении перечня будет учитываться мнение жителей.
Зам. председателя правительства региона по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Александр Ремига дал поручение в ближайшее время подготовить все необходимые документы для участия в программе. При этом он отметил, что расходование выделенных средств и работа подрядчиков будет жестко контролироваться. В том числе гражданами.
Орловское Информбюро
23 января 2017 года
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