Новости версия для печати В орловском Краеведческом музее открылась фотовыставка «Город сказок и легенд» Ее автор - фотограф-художник Орловской хореографической школы Татьяна Озёрина. Она неоднократный участник и победитель международных, российских и областных выставок.



Татьяна Озёрина фотохудожник хорошо известный в нашем городе. Это уже четвертая ее персональная выставка. Весной она совершила тур по Средней Азии, и основными темами представленных работ стали Бухара и Самарканд. Восток, как известно, дело тонкое, а его краски порой, как радуга.

Татьяна Озёрина, фотохудожник: «Это была весна, но люди там ярче, чем весна, на самом деле, одеваются, и природа - мы были в окрестностях Самарканда - в общем, я не видела более красивых мест». Древнейшие города до сих пор привлекают фотографов и туристов со всего мира. Колорит востока притягателен и загадочен. Богатая культура и искусство - неисчерпаемы. Татьяна Озёрина, фотохудожник: «Эта страна - антикварная лавка. Я не знаю, как они умудряются сохранять вещи, но это просто немыслимо». Основные жанры, в которых работает Татьяна Озёрина, - портрет и пейзаж, и здесь они представлены в самых разных вариациях, плюс - удивительный восточный колорит. На выставке - только пятая часть снимков, привезенных из этого путешествия, но фотохудожница считает, что и всех мало, для того, чтобы понять и познать страну.

Татьяна Озёрина, фотохудожник: «Этого мало, только прикоснулась к этой теме. Надо туда ехать, не говорю, что всем, но мне очень интересно. Художники... - это их страна». Выставка только открылась, и познакомиться с красотами древних городов и портретами наших современников, живущих в них, можно будет до конца февраля.





Эва Стасюлевич

23 января 2017 года







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