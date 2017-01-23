Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
23.01.2017
19:55:40
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести. Орёл
Вести. Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В орловском Краеведческом музее открылась фотовыставка «Город сказок и легенд»

Ее автор - фотограф-художник Орловской хореографической школы Татьяна Озёрина. Она неоднократный участник и победитель международных, российских и областных выставок.

Татьяна Озёрина фотохудожник хорошо известный в нашем городе. Это уже четвертая ее персональная выставка. Весной она совершила тур по Средней Азии, и основными темами представленных работ стали Бухара и Самарканд. Восток, как известно, дело тонкое, а его краски порой, как радуга.
Татьяна Озёрина, фотохудожник: «Это была весна, но люди там ярче, чем весна, на самом деле, одеваются, и природа - мы были в окрестностях Самарканда - в общем, я не видела более красивых мест».
Древнейшие города до сих пор привлекают фотографов и туристов со всего мира. Колорит востока притягателен и загадочен. Богатая культура и искусство - неисчерпаемы.
Татьяна Озёрина, фотохудожник: «Эта страна - антикварная лавка. Я не знаю, как они умудряются сохранять вещи, но это просто немыслимо».
Основные жанры, в которых работает Татьяна Озёрина, - портрет и пейзаж, и здесь они представлены в самых разных вариациях, плюс - удивительный восточный колорит. На выставке - только пятая часть снимков, привезенных из этого путешествия, но фотохудожница считает, что и всех мало, для того, чтобы понять и познать страну.
Татьяна Озёрина, фотохудожник: «Этого мало, только прикоснулась к этой теме. Надо туда ехать, не говорю, что всем, но мне очень интересно. Художники... - это их страна».
Выставка только открылась, и познакомиться с красотами древних городов и портретами наших современников, живущих в них, можно будет до конца февраля.


Эва Стасюлевич
23 января 2017 года

 


На главную страницу


© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта