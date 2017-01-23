Новости версия для печати Лучшим врачом хирургического профиля в этом году в Орловской области признан зав. отоларингологического отделения НКМЦ им. Круглой Михаил Кузнецов Соответствующую грамоту от департамента здравоохранения ему вручили на одной из утренних планёрок.



Михаил Викторович в профессии уже 13 лет, и три года из них заведует лор. отделением в детской областной больнице. Коллеги называют его новатором, ведь он освоил и внедрил в клинике практически все высокотехнологичные малотравматичные операции, которые раньше маленьким пациентам выполняли только в столичных федеральных центрах.

Михаил Кузнецов, заведующий хирургическим отделением № 3 НКМЦ им. Круглой, врач-оториноларинголог: «Это такие операции, как микрохирургия среднего уха при хронических средних отитах, это микрохирургия дыхательных путей при врожденных или приобретенных патологиях гортани и трахеи. Мы сейчас проводим костно-пластические операции на лицевом скелете, в нашем штате появился челюстно- лицевой хирург». Коллеги Михаила Кузнецова уверены, что опыт его работы позволит сделать это направление хирургии ведущим в НКМЦ как межрегиональном центре и не только.

Иван Журило, заместитель главного врача НКМЦ им. Круглой по хирургии: «Думаю, что мы имеем все основания полагать, что в следующем году Михаил Викторович будет участвовать в конкурсе более высокого уровня, чтобы посоревноваться с лучшими врачами нашей страны».





Елена Литинская

23 января 2017 года







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