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Лучшим врачом хирургического профиля в этом году в Орловской области признан зав. отоларингологического отделения НКМЦ им. Круглой Михаил Кузнецов

Соответствующую грамоту от департамента здравоохранения ему вручили на одной из утренних планёрок.

Михаил Викторович в профессии уже 13 лет, и три года из них заведует лор. отделением в детской областной больнице. Коллеги называют его новатором, ведь он освоил и внедрил в клинике практически все высокотехнологичные малотравматичные операции, которые раньше маленьким пациентам выполняли только в столичных федеральных центрах.
Михаил Кузнецов, заведующий хирургическим отделением № 3 НКМЦ им. Круглой, врач-оториноларинголог: «Это такие операции, как микрохирургия среднего уха при хронических средних отитах, это микрохирургия дыхательных путей при врожденных или приобретенных патологиях гортани и трахеи. Мы сейчас проводим костно-пластические операции на лицевом скелете, в нашем штате появился челюстно- лицевой хирург». 
Коллеги Михаила Кузнецова уверены, что опыт его работы позволит сделать это направление хирургии ведущим в НКМЦ как межрегиональном центре и не только.
Иван Журило, заместитель главного врача НКМЦ им. Круглой по хирургии: «Думаю, что мы имеем все основания полагать, что в следующем году Михаил Викторович будет участвовать в конкурсе более высокого уровня, чтобы посоревноваться с лучшими врачами нашей страны». 



Елена Литинская
23 января 2017 года

 


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