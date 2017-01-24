Новости версия для печати В Орле на перекрестке улиц 1-я Посадская и Карачевская произошло ДТП с участием трамвая В салоне трамвая из-за резкого торможения одновременно упали пятеро пассажиров.



Впрочем, по предварительной информации, травмы, требующие медицинского вмешательства, получил лишь один из потерпевших. Как выяснили полицейские, к экстренному торможению вагоновожатая прибегла из-за легковой машины, «подрезавшей» трамвай. Касания между вагоном и автомобилем не было.



Кто и в какой мере виновен в произошедшем, покажет административное расследование. Оба водителя прошли тест на алкоголь и оказались трезвыми.





Иван Суверин

24 января 2017 года







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