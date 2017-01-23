Новости версия для печати В полку 40-тысячной армии юнармейцев прибыло Сегодня к молодым бойцам присоединились орловские десантники и кадеты. Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» появилось летом прошлого года. Идея создания принадлежит министру обороны страны Сергею Шойгу.



Куртка песочного цвета, красные береты - это форма юнармейцев. Её только сегодня орловским ребятам привезли из Москвы. Все юнармейцы мечтают лишь об одном – служить на благо нашей страны. К строгой дисциплине и военной выдержке они уже приучены – юнармейцами стали юные десантники и кадеты. Отличники в учёбе и первые в спорте - они всегда участвуют в военных соревнованиях и занимаются поисковыми работами. Именно такие ребята и нужны в рядах юнармейцев.

Дмитрий Труненков, начальник главного штаба Юнармии: «Нам часто задают вопрос: «Чем юнармейцы отличаются от кадетов и суворовцев?». Здесь все очень просто – среди кадетов и суворовцев есть определенный конкурс, они целенаправленно готовятся поступать, а юнармейцем может стать любой в возрасте от 8 до 18 лет». Первой двадцатке юнармейцев вручили главные атрибуты – значки. Теперь эти ребята, пусть ещё малы для военной службы, но - в центре всероссийского военно-патриотического движения. Первая миссия – визит в областную администрацию, чтобы показать себя и познакомиться с губернатором области. Первые напутственные слова в своей нелёгкой, но уже профессии – профессии юнармейца - от главы региона.

Вадим Потомский, губернатор области: «Самое главное – это верно служить своей Родине, и быть готовыми к труду и обороне». Сейчас их пока только 20. Присяги ждут ещё 80 человек. Юнармейцем стать просто, нужно лишь хорошо учиться и помогать ветеранам. С орловскими ребятами в рядах Юнармии уже 40 тысяч и 20 ребят.





Алина Чабан

23 января 2017 года







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