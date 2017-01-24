Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Спасал мебель, а не себя. На улице Розы Люксембург в огне погиб мужчина. - Техника «Дорожной службы» сильно износилась, коммунальщики просят администрацию обновить автопарк. - Ряды юнармейцев пополнили 20 орловских ребят. Торжественное посвящение прошло сегодня.

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Вести. Орёл

23 января 2017 года







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