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вторник
24.01.2017
0:50:43
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Спасал мебель, а не себя. На улице Розы Люксембург в огне погиб мужчина.
- Техника «Дорожной службы» сильно износилась, коммунальщики просят администрацию обновить автопарк.
- Ряды юнармейцев пополнили 20 орловских ребят. Торжественное посвящение прошло сегодня.
Вести. Орёл
23 января 2017 года
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