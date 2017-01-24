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В ливенской исправительной колонии провели смотр снежных скульптур

Впервые такой конкурс в колонии был проведен в прошлом году. Похоже, это становится традицией. Осужденные вновь получили возможность продемонстрировать свою фантазию.

Январские снегопады и морозы оказались только на руку мастерам. Осужденные ливенской исправительной колонии свои скульптуры не лепили, а вырезали. Материал природный - прессованный снег.
Андрей Плюсков, осужденный: «Изначально хотели на Новый год сделать, снега не было, поэтому чуть попозже пришлось сделать».
Резьбой по снегу вдохновились в этом году около 30 осужденных. Мужчины, старались как могли. Стимулом служило, к примеру, дополнительное свидание с близкими, сообщил зам. начальника колонии Сергей Караваев.

На местном стадионе разместили больше десятка снежных экспонатов. Рядом с куполом цирка легковой автомобиль, практически в натуральную величину, тут же летающая тарелка с инопланетными существами и фигуры различных животных.

Скорей всего в числе победителей окажутся авторы снежного автомобиля, Деда Мороза и слона. Но, члены жюри, наверное, желая сохранить интригу, не спешат называть имена лучших скульпторов и художников. 



При содействии ТК ПРИНТ-ТВ
24 января 2017 года

 


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