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В ливенской исправительной колонии провели смотр снежных скульптур

Январские снегопады и морозы оказались только на руку мастерам. Осужденные ливенской исправительной колонии свои скульптуры не лепили, а вырезали. Материал природный - прессованный снег. Январские снегопады и морозы оказались только на руку мастерам. Осужденные ливенской исправительной колонии свои скульптуры не лепили, а вырезали. Материал природный - прессованный снег.

Андрей Плюсков, осужденный: «Изначально хотели на Новый год сделать, снега не было, поэтому чуть попозже пришлось сделать».

Резьбой по снегу вдохновились в этом году около 30 осужденных. Мужчины, старались как могли. Стимулом служило, к примеру, дополнительное свидание с близкими, сообщил зам. начальника колонии Сергей Караваев.



На местном стадионе разместили больше десятка снежных экспонатов. Рядом с куполом цирка легковой автомобиль, практически в натуральную величину, тут же летающая тарелка с инопланетными существами и фигуры различных животных.



Скорей всего в числе победителей окажутся авторы снежного автомобиля, Деда Мороза и слона. Но, члены жюри, наверное, желая сохранить интригу, не спешат называть имена лучших скульпторов и художников.