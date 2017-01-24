В ливенской исправительной колонии провели смотр снежных скульптур

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вторник
24.01.2017
11:24:05
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В ливенской исправительной колонии провели смотр снежных скульптурВпервые такой конкурс в колонии был проведен в прошлом году. Похоже, это становится традицией. Осужденные вновь получили возможность продемонстрировать свою фантазию.
Январские снегопады и морозы оказались только на руку мастерам. Осужденные ливенской исправительной колонии свои скульптуры не лепили, а вырезали. Материал природный - прессованный снег.
Резьбой по снегу вдохновились в этом году около 30 осужденных. Мужчины, старались как могли. Стимулом служило, к примеру, дополнительное свидание с близкими, сообщил зам. начальника колонии Сергей Караваев.
На местном стадионе разместили больше десятка снежных экспонатов. Рядом с куполом цирка легковой автомобиль, практически в натуральную величину, тут же летающая тарелка с инопланетными существами и фигуры различных животных.
Скорей всего в числе победителей окажутся авторы снежного автомобиля, Деда Мороза и слона. Но, члены жюри, наверное, желая сохранить интригу, не спешат называть имена лучших скульпторов и художников.
При содействии ТК ПРИНТ-ТВ
24 января 2017 года
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