Новости версия для печати Орловский центр оценки качества образования готовится к ЕГЭ Там рассмотрели основные вопросы подготовки к итоговой аттестации – 2017 года. В частности, обсудили использование современных технологий при проведении госэкзамена.



В прошлом году в регионе в 86 процентах пунктов приема экзаменов контрольно-измерительные материалы печатали в аудиториях в присутствии учеников. А в семи из 29-ти пунктов было организовано сканирование экзаменационных работ. Это повысило объективность оценки знаний выпускников. Как отметила глава департамента образования области Татьяна Шевцова, лучший пункт приема экзамена по итогам этого года, будет оснащен самым современным компьютерным оборудованием. Досрочный этап госэкзамена стартует уже в марте.





Татьяна Напольских

24 января 2017 года







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