Новости версия для печати Тех, кто готовится к рождению малыша, ждут в школе будущих родителей Школа будущих родителей организована в орловском перинатальном центре. Занятия проходят в конференц-зале центра.



Сегодня будут рассказывать о важности получения малышом грудного молока, о проблемах, с которыми сталкиваются мамы, и как их решить. На все вопросы ответит опытный врач. Занятия – бесплатные. С собой просят иметь только сменную обувь. Но, урок могут перенести. Поэтому, прежде чем прийти, лучше, все-таки позвонить по телефону 76-30-69 и уточнить.





Татьяна Напольских

24 января 2017 года







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