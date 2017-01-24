Новости версия для печати В Орле при пожаре в одной из многоэтажек погиб мужчина Пожар произошел вчера днем на улице Розы Люксембург.



В 13:40 к месту ЧП усиленным составом выехали караулы нескольких пожарных частей. Возгорание удалось быстро локализовать. В ходе ликвидации пожара был обнаружен погибший хозяин квартиры – мужчина 1955 года рождения.



Как сообщили в пожарном надзоре, по этому адресу спасатели выезжают не впервые. Хозяин квартиры неоднократно допускал возгорания в прошлом. Дознаватели выяснили: на этот раз мужчина пытался погасить огонь самостоятельно, что и стоило ему жизни.

Фото ЦУКС ГУ МЧС России по Орловской области.





Иван Суверин

24 января 2017 года







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