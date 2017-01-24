Новости версия для печати 67 миллионов рублей, неосвоенных в 2016 году, Орловская область сможет оставить себе Об этом говорили на заседании правительства области.



Вадим Потомский отметил, что всё будет зависеть от чиновников региона.

Вадим Потомский, губернатор и председатель правительства Орловской области: «Сколько потопаем, столько полопаем. Поэтому - в Москву, по своим министерствам, по своим департаментам профильным, надоедайте, себя обозначайте, чтобы не получали мы деньги по остаточному принципу». Речь губернатор ведёт о федеральных деньгах - бюджете. В 2016 году Орловская область не успела освоить все выделенные правительством средства. Осталось больше 67 миллионов рублей. Есть в этом и вина самой Москвы, уверены наши чиновники. Деньги поздно поступали. Последние пришли в 20-х числах декабря. Освоить их до 31-го – просто не представлялось возможным. Сейчас сохранить эти средства можно, но лишь заключив определённые соглашения с Москвой. На это есть чуть больше месяца.

Елена Сапожникова, руководитель департамента финансов Орловской области: «В случае отсутствия на 1 марта текущего финансового года заключённого соглашения между субъектом и соответствующим министерством и ведомством, средства федерального бюджета, которые предусмотрены нашему субъекту, они будут перераспределены на исполнение иных бюджетных обязательств».





Вадим Багринцев

24 января 2017 года







На главную страницу





