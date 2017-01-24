Новости версия для печати Сегодня в библиотеке им. Ивана Бунина пройдут торжества, посвящённые Дню российского студенчества Мероприятие организовано орловской Облсоветом.



Программой запланированы приветствия почётных гостей и вручение наград отличившимся в учёбе, научной и общественной работе студентам и учащимся. Кроме того, участников встречи ждут личные воспоминания об интересных случаях, произошедших в биографии известных на Орловщине людей во времена их студенчества или преподавательской деятельности.



За полчаса до начала мероприятия – в 14:30 – в библиотеке откроется книжная выставка.





Татьяна Курбатова

24 января 2017 года







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