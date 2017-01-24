Новости версия для печати В Орловской области сократилось количество военных комиссариатов Тем не менее, осенний призыв выполнен на 100%. Об этом на аппаратном совещании в областной администрации заявил главный военный комиссар региона Сергей Старков.



Количество военных комиссариатов сократилось, их стало 15. Отдел военного комиссариата по Сосковскому и Шаблыкинскому районам сокращён, и эти районы были присоединены к военному комиссариату Урицкого района, сообщил Старков.



Орловская область на протяжении многих лет показывает высокие результаты в организации и проведении призыва граждан на военную службу, подготовки граждан по военно-учётным специальностям.



Изначально во время осеннего призыва Орловская область должна была призвать около 800 человек. Цифра – в полтора раза завышенная, признал военный комиссар. В итоге норму снизили до 694 человек. Задание штаба Западного военного округа было выполнено полностью.





Татьяна Курбатова

24 января 2017 года







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