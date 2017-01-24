В Орловской области сократилось количество военных комиссариатов

|
вторник
24.01.2017
11:24:00
|
|
В Орловской области сократилось количество военных комиссариатовТем не менее, осенний призыв выполнен на 100%. Об этом на аппаратном совещании в областной администрации заявил главный военный комиссар региона Сергей Старков.
Количество военных комиссариатов сократилось, их стало 15. Отдел военного комиссариата по Сосковскому и Шаблыкинскому районам сокращён, и эти районы были присоединены к военному комиссариату Урицкого района, сообщил Старков.
Орловская область на протяжении многих лет показывает высокие результаты в организации и проведении призыва граждан на военную службу, подготовки граждан по военно-учётным специальностям.
Изначально во время осеннего призыва Орловская область должна была призвать около 800 человек. Цифра – в полтора раза завышенная, признал военный комиссар. В итоге норму снизили до 694 человек. Задание штаба Западного военного округа было выполнено полностью.
Татьяна Курбатова
24 января 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта