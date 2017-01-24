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Орловский перинатальный центр предупреждает жителей области о новом виде мошенничества

Злоумышленники рассылают сообщения с информацией о тяжелом состоянии ребенка, который якобы находится в перинатальном центре.

На прошлой неделе в орловских группах в соцсетях появилась информация о том, что в орловском перинатальном центре якобы погибает 10-месячный малыш, которому требуется кровь третьей группы отрицательного резуса. При этом, в сообщении указывается номер телефона, при звонке на который со счета абонента снимаются деньги.

Орловский перинатальный центр официально сообщает, что указанного пациента в клинике – нет. Младенцы такого возраста не находятся под наблюдением врачей роддома, их переводят в больницы. Станция переливания крови обеспечивает центр необходимым количеством крови. Известно, что подобные сообщения все чаще стали появляться в соцсетях и группах разных регионов. Чаще всего на них указан один и тот же номер телефона.


Юлия Сулим
24 января 2017 года

 


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