Новости версия для печати В Орле началась реализация мероприятий программы по развитию физкультуры и спорта Она запланирована на ближайшие три года.



Главные цели программы - вовлечение жителей города в систематические занятия спортом, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; реконструкция спортивных сооружений. В общей сложности на реализацию программы из городского бюджета будет выделено 13,5 млн рублей (по 4,5 млн в год). Кроме того, еще 3,5 млн рублей планируется привлечь из внебюджетных источников. На эти средства предполагается проведение спортивных мероприятий и соревнований для жителей города всех возрастов, приобретение спортинвентаря, оборудования и спортивной формы. Также программой предусмотрена реконструкция спортивной площадки по Московскому шоссе, 157 и хоккейного корта по ул. Розы Люксембург, 54.





Юлия Сулим

24 января 2017 года







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