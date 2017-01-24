Коммуналка on-line

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вторник
24.01.2017
16:46:07
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Коммуналка on-lineПрограмма выйдет в эфир во вторник 24 января на телеканале «Россия 24» в 21 час 20 минут.
Смотрите в выпуске:
- Победители получили призы. Традиционный розыгрыш наград среди абонентов Первой городской управляющей компании завершен.
- ОДН по новым правилам. В 2017 году расходы коммунальных ресурсов на общедомовые нужды войдут в состав платы жилищных услуг.
Александр Митрошин
24 января 2017 года
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