Новости версия для печати Коммуналка on-line Программа выйдет в эфир во вторник 24 января на телеканале «Россия 24» в 21 час 20 минут.



Смотрите в выпуске:



- Победители получили призы. Традиционный розыгрыш наград среди абонентов Первой городской управляющей компании завершен.



- ОДН по новым правилам. В 2017 году расходы коммунальных ресурсов на общедомовые нужды войдут в состав платы жилищных услуг.





Александр Митрошин

24 января 2017 года







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