Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Аварии не было, а пострадавшие есть. В Орле в ДТП едва не попал трамвай.



- Они найдут улики даже в пепле. Особенности работы дознавателей МЧС.



- Красный берет как символ мужества. В Орле появились юнармейцы.



- Средняя Азия в Краеведческом музее Орла. Дверь в «Городок сказок и легенд» приоткрыла фотохудожница.



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Вести. Орёл

24 января 2017 года







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