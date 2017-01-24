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вторник
24.01.2017
16:46:12
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- Аварии не было, а пострадавшие есть. В Орле в ДТП едва не попал трамвай.
- Они найдут улики даже в пепле. Особенности работы дознавателей МЧС.
- Красный берет как символ мужества. В Орле появились юнармейцы.
- Средняя Азия в Краеведческом музее Орла. Дверь в «Городок сказок и легенд» приоткрыла фотохудожница.
Вести. Орёл
24 января 2017 года
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