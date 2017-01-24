Новости версия для печати Полиция разыскивает очевидцев ДТП, случившегося вечером 26 сентября 2016 года в Орле на Кромском шоссе рядом с ТМК «Гринн» Примерно в 20:55 у дома № 4 под автомобиль «Нисан-Террано» госномер А 716 КА, 57-й регион, попала девушка-пешеход.



Машина двигалась по Кромскому шоссе в направлении улицы Машиностроительной, пешеход пересекал проезжую часть вне перехода справа налево, относительно движения автомобиля. Водитель наезда избежать не смог.



Девушка-пешеход получила в ДТП телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Следствию необходимо опросить всех возможных очевидцев. Тех, кто располагает какой-либо информацией, полицейские просят позвонить на телефон 40-03-48. Конфиденциальность гарантируется.





Иван Суверин

24 января 2017 года







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