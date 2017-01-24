Новости версия для печати В Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям подвели итоги работы за 2016 год За минувший год выявлено девять тысяч нарушений, наложено 18 тысяч штрафов.



Пресс-конференцию провели в формате делового завтрака. Руководитель надзорного ведомства отметил, что в ушедшем году количество штрафов по несоблюдению земельного законодательства и нарушению требований технического регламента на продукцию увеличилось. Особая строчка контроля ведомства – ввоз несанкционированных товаров и фальсификата.

Евгений Чёрный, и.о. руководителя Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «Задержано более 2 тонн сыров, произведенных в странах Евросоюза, в том числе это и санкционные продукты, и 240 кг молочной продукции с Украины, а также 1800 кг рыбной продукции, в т.ч. красная икра». Кроме того, на границе с Украиной задержали и утилизировали более 40 тонн контрабандной мясной продукции, 180 машин вернули отправителям. Вместе с тем специалисты ведомства отмечают снижение грузопотока через границу и, как следствие, количества задержанной продукции.

Ольга Красковская, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «Помимо того, что ограничился ассортимент завозимой продукции, также через границу поступает продукция только определенных стран. Что касается растительной продукции, это только Молдавия и Сербия. Из других стран продукция не поступает». А вот введенных в оборот сельхозземель в регионе стало больше на 12 тысяч. В 2017 году ведомство продолжит госмониторинг продукции, которая реализуется в торговых сетях.



Сегодня же в управлении Россельхознадзора прессе за сотрудничество говорили «спасибо». За помощь в работе ведомства отметили и коллектив ГТРК «Орел».





Надежда Невматулина

24 января 2017 года







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