В Орле в квартире ветерана войны и труда отключили газ

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В Орле в квартире ветерана войны и труда отключили газПочти 60 лет жильцы дома 122 по улице Московской пользовались газом и горя не знали. Оказалось, что только чудо спасало жителей этого дома от неминуемой трагедии. В любой момент все они могли погибнуть от угарного газа водонагревательных колонок. Меры приняли. Газ отключили.
Зоя Алексеевна Морозова - ветеран войны и труда, вдова офицера, участника Великой Отечественной войны. Она пережила оккупацию, восстанавливала любимый Орел, а теперь, когда каждое движение после тяжелой операции дается с огромным трудом, осталась без горячей воды.
Пока были силы, пенсионерка сама не раз пыталась найти ответ на вопросы - кто виноват и что делать.
Сейчас за Зою Алексеевну хлопочет родственник Игорь Степанов, но пока тоже безрезультатно.
Зоя Морозова, ветеран ВОВ и труда: «Звонила все время, а меня из одного места в другое посылали, из одной организации – в другую».
Как выяснилось, без горячей воды пожилая женщина оказалась из-за плановой проверки вентиляционной газовой службы, которая обнаружила, что вытяжная система работает в опасном режиме и пользоваться ею нельзя. Точнее, вентиляционные каналы от газовых колонок нескольких квартир сведены в один общий выход. Правила изменились, и то, что можно было еще 30 или даже 10 лет назад, теперь находится под запретом. Обратились в газовую службу. Там отреагировали быстро.
Игорь Степанов, родственник Зои Морозовой: «На заявление, которое было написано, ответа мы до сих пор не получили, и находимся в таком тупике. Куда обращаться и какие должны быть действия и с нашей стороны и со стороны подрядных организаций, мы не знаем».
Чтобы возобновить подачу газа, необходимо провести модернизацию вентиляционной системы. Собственники считают, что это должна сделать управляющая компания за счет средств текущего или капитального ремонта. Там придерживаются иной точки зрения.
Андрей Чижов, заместитель начальника КСГО филиала АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Орле: «В наш адрес поступили письма от газовой компании и от вентиляционной газовой службы о принятии мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций по адресу Московская, 112. Сотрудники филиала провели отключение для того, чтобы обезопасить жильцов данного дома от возможных возникновений ЧС».
Есть еще один вариант: поставить электрический котел. Но, по мнению пожилой женщины, такое удовольствие сегодня ей не по карману.
Василий Седов, заместитель начальника УК Заводского района: «Мы будем инициировать собрание для того, чтобы на общем собрании этот вопрос решить – о необходимости проведения этого обследования и выполнении проекта, и о финансировании этих работ, потому что денежные средства нужно откуда-то брать».
Оксана Гранн
24 января 2017 года
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