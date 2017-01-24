Новости версия для печати В Орле в квартире ветерана войны и труда отключили газ Почти 60 лет жильцы дома 122 по улице Московской пользовались газом и горя не знали. Оказалось, что только чудо спасало жителей этого дома от неминуемой трагедии. В любой момент все они могли погибнуть от угарного газа водонагревательных колонок. Меры приняли. Газ отключили.



Зоя Алексеевна Морозова - ветеран войны и труда, вдова офицера, участника Великой Отечественной войны. Она пережила оккупацию, восстанавливала любимый Орел, а теперь, когда каждое движение после тяжелой операции дается с огромным трудом, осталась без горячей воды.



Пока были силы, пенсионерка сама не раз пыталась найти ответ на вопросы - кто виноват и что делать.

Зоя Морозова, ветеран ВОВ и труда: «Звонила все время, а меня из одного места в другое посылали, из одной организации – в другую». Сейчас за Зою Алексеевну хлопочет родственник Игорь Степанов, но пока тоже безрезультатно.

Игорь Степанов, родственник Зои Морозовой: «На заявление, которое было написано, ответа мы до сих пор не получили, и находимся в таком тупике. Куда обращаться и какие должны быть действия и с нашей стороны и со стороны подрядных организаций, мы не знаем». Как выяснилось, без горячей воды пожилая женщина оказалась из-за плановой проверки вентиляционной газовой службы, которая обнаружила, что вытяжная система работает в опасном режиме и пользоваться ею нельзя. Точнее, вентиляционные каналы от газовых колонок нескольких квартир сведены в один общий выход. Правила изменились, и то, что можно было еще 30 или даже 10 лет назад, теперь находится под запретом. Обратились в газовую службу. Там отреагировали быстро.

Андрей Чижов, заместитель начальника КСГО филиала АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Орле: «В наш адрес поступили письма от газовой компании и от вентиляционной газовой службы о принятии мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций по адресу Московская, 112. Сотрудники филиала провели отключение для того, чтобы обезопасить жильцов данного дома от возможных возникновений ЧС». Чтобы возобновить подачу газа, необходимо провести модернизацию вентиляционной системы. Собственники считают, что это должна сделать управляющая компания за счет средств текущего или капитального ремонта. Там придерживаются иной точки зрения.

Василий Седов, заместитель начальника УК Заводского района: «Мы будем инициировать собрание для того, чтобы на общем собрании этот вопрос решить – о необходимости проведения этого обследования и выполнении проекта, и о финансировании этих работ, потому что денежные средства нужно откуда-то брать». Есть еще один вариант: поставить электрический котел. Но, по мнению пожилой женщины, такое удовольствие сегодня ей не по карману.





Оксана Гранн

24 января 2017 года







На главную страницу





