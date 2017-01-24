Новости версия для печати Пороть или не пороть?! Орловский Областной совет народных депутатов обратился к председателю Госдумы с инициативой пересмотреть изменения в уголовном кодексе.



Речь идёт о статье 116-й – нанесение побоев. В июле прошлого года были приняты поправки, согласно которым нанесение побоев посторонним лицам рассматриваются как административное правонарушение. Но не в случае их совершения в отношении близких – родителей, детей, братьев, сестёр и так далее. За это агрессор уже понесёт уголовную ответственность. Депутаты опасаются, что из-за нововведений воспитательные меры в российских семьях могут пошатнуться – даже отцовская оплеуха может обернуться для родителя уголовным делом.





Антон Киселёв

24 января 2017 года







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